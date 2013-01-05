委副总统称查韦斯就职典礼或被推迟

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透加拉加斯1月4日 - 委内瑞拉副总统马杜罗（Nicolas Maduro）周五称，如果总统查韦斯因术后恢复无法出席，原定1月10日举行的就职典礼将会被推迟。
马杜罗在接受委内瑞拉国家电视台采访时称，查韦斯可能会在稍后的日子里在最高法院宣誓就职总统。“他的宣誓仪式将在最高法院举行，”他说道。
马杜罗称，虽然查韦斯的病情严重，但并没有理由宣布他会“永远离开”工作岗位。根据委内瑞拉宪章，如果做出上述宣布， 意味着该国会在30天内进行新的总统选举。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。