委副总统称查韦斯就职典礼或被推迟

路透加拉加斯1月4日 - 委内瑞拉副总统马杜罗（Nicolas Maduro）周五称，如果总统查韦斯因术后恢复无法出席，原定1月10日举行的就职典礼将会被推迟。

马杜罗在接受委内瑞拉国家电视台采访时称，查韦斯可能会在稍后的日子里在最高法院宣誓就职总统。“他的宣誓仪式将在最高法院举行，”他说道。

马杜罗称，虽然查韦斯的病情严重，但并没有理由宣布他会“永远离开”工作岗位。根据委内瑞拉宪章，如果做出上述宣布， 意味着该国会在30天内进行新的总统选举。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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