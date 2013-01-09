委内瑞拉宣布推迟查韦斯就职典礼

2013年1月5日，委内瑞拉总统查韦斯的支持者在加拉加斯举着一张他的画像。 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

路透加拉加斯1月8日（记者 Brian Ellsworth/Diego Ore） - 委内瑞拉政府周二表示，因查韦斯健康问题将推迟总统就职典礼。这进一步表明癌症或为查韦斯14年的执政生涯画上句号。

自去年12月11日在古巴进行手术以来，58岁的查韦斯一直未出现在公众视野或发表过讲话。2011年6月，查韦斯被诊断患有癌症，迄今已接受了四次手术。

推迟总统就职典礼已引起反对党领导人的反对，他们坚持认为查韦斯必须按宪法规定于1月10日在全国代表大会宣誓就职，否则就应暂时交由盟友代为执政。

委内瑞拉副总统马杜罗（Nicolas Maduro）向国会致信称：“总统委托我们转告大家，根据医生建议，他的术后恢复期将延长到1月10日以后。”

“因此，他将无法在那天出席全国代表大会。”

这封信表示，当局将另行安排日期举行就职典礼，但未指明具体日期，也没有透露查韦斯何时康复以及何时回国。

信件还称，由于不能在全国代表大会宣誓就职，查韦斯将按宪法规定在最高法院宣誓就职。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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