查韦斯病中错过就职典礼 支持者集会声援

2013年1月10日，支持者在加拉加斯集会表示对委内瑞拉总统查韦斯的支持。 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

路透加拉加斯1月10日（记者 Daniel Wallis/Brian Ellsworth） - 在本该举行就职典礼的周四，委内瑞拉总统查韦斯仍在古巴接受癌症治疗，成千上万的支持者则在当天集会以示对他的支持。

推迟总统就职典礼在委内瑞拉历史上尚属首次，凸显了查韦斯病情的严重性。查韦斯在接受第四次癌症手术后出现了并发症。

在查韦斯术后恢复期间，委内瑞拉副总统马杜罗（Nicolas Maduro）负责政府日常事务。马杜罗是查韦斯钦点的接班人。

“只有上帝知道会发生什么，”集会人群中一位49岁的工人对路透说道。在总统府附近，挤满了身穿红衫、挥舞着查韦斯头像的支持者。

“但我准备拿起他教会我们的东西，因为我们每个人都是一个查韦斯；我们准备继续走社会主义道路，因为这是拯救地球的唯一出路。”

尽管查韦斯并不在场，但一些外国友人也参加了当天在加拉加斯举行的活动，当中包括乌拉圭、玻利维亚和尼加拉瓜的总统。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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