委内瑞拉外长：查韦斯与他谈笑风生 并再次作出指示

Reuters1月22日--- - 刚刚任命的委内瑞拉外长豪亚(Elias Jaua)周一表示，委内瑞拉总统查韦斯能再次谈笑风生、作出指示了。查韦斯因接受癌症手术已离开公众视线六周，这也是一名官员作出的最新积极表态。

本月早些时候关于查韦斯依靠呼吸机的传言也在过去几天中被查韦斯或很快重返委内瑞拉的猜测所取代。委内瑞拉官员的表态也推动了这些相对积极的传言，他们称查韦斯正在从严重的术后状况中逐步康复。

豪亚在探访完查韦斯后发布微博称：“同志们，我刚刚与我们的总统查韦斯见面归来，我们谈笑风生。”

豪亚还表示，查韦斯就委内瑞拉是否参加即将在智利召开的拉美峰会作出了决定。

尽管委内瑞拉官员似乎颇为乐观，但58岁的查韦斯还是未能亮相，且自12月11日的手术以来从未在公开场合发言。

反对派依然心有怀疑，称如果查韦斯能与部长们交谈属实，查韦斯为什么不进行全国演讲。

委内瑞拉副总统马杜罗（Nicolas Maduro）目前代行总统职责，但他在周末表示，他希望查韦斯能尽快回国。有传言称，加拉加斯的一家军事医院正准备接收查韦斯。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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