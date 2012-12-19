委内瑞拉称查韦斯术后状况稳定

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯12月18日 - 委内瑞拉政府周二表示，总统查韦斯上周在古巴接受癌症治疗手术后出现呼吸道感染，经治疗后目前身体状况稳定。

现年58岁的查韦斯于2011年年中被诊断罹患癌症，并于上周接受了第四次癌症治疗手术。

“总统先生在被诊断出现呼吸道感染后，医疗团队立即对他进行了治疗，他目前总体状况稳定，”委内瑞拉信息部长维莱格斯（Ernesto Villegas）表示。

“病情已得到控制。”

维莱格斯并表示，查韦斯被要求“彻底休息”，并严格遵循医嘱。

尽管委内瑞拉官方对查韦斯康复的可能性表示乐观，但有关他可能不得不下台，甚至可能死亡的猜测甚嚣尘上。

查韦斯前往古巴前宣布副总统马杜罗（Nicolas Maduro）为其接班人，并对选民表示若举行新的大选，他们应投票给马杜罗。查韦斯新的总统任期将从明年1月10日开始。（完）