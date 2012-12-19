委内瑞拉称查韦斯术后状况稳定

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯12月18日 - 委内瑞拉政府周二表示，总统查韦斯上周在古巴接受癌症治疗手术后出现呼吸道感染，经治疗后目前身体状况稳定。
现年58岁的查韦斯于2011年年中被诊断罹患癌症，并于上周接受了第四次癌症治疗手术。
“总统先生在被诊断出现呼吸道感染后，医疗团队立即对他进行了治疗，他目前总体状况稳定，”委内瑞拉信息部长维莱格斯（Ernesto Villegas）表示。
“病情已得到控制。”
维莱格斯并表示，查韦斯被要求“彻底休息”，并严格遵循医嘱。
尽管委内瑞拉官方对查韦斯康复的可能性表示乐观，但有关他可能不得不下台，甚至可能死亡的猜测甚嚣尘上。
查韦斯前往古巴前宣布副总统马杜罗（Nicolas Maduro）为其接班人，并对选民表示若举行新的大选，他们应投票给马杜罗。查韦斯新的总统任期将从明年1月10日开始。（完）
编译：辛毅 发稿：程芳
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)