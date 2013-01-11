委内瑞拉总统查韦斯病中错过就职典礼,支持者集会声援

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯1月10日 - 在本该举行就职典礼的周四，委内瑞拉总统查韦斯仍在古巴接受癌症治疗，成千上万的支持者则在当天集会以示对他的支持。
推迟总统就职典礼在委内瑞拉历史上尚属首次，凸显了查韦斯病情的严重性。查韦斯在接受第四次癌症手术后出现了并发症。
在查韦斯术后恢复期间，委内瑞拉副总统马杜罗（Nicolas Maduro）负责政府日常事务。马杜罗是查韦斯钦点的接班人。
“只有上帝知道会发生什么，”集会人群中一位49岁的工人对路透说道。在总统府附近，挤满了身穿红衫、挥舞着查韦斯头像的支持者。
“但我准备拿起他教会我们的东西，因为我们每个人都是一个查韦斯；我们准备继续走社会主义道路，因为这是拯救地球的唯一出路。”
尽管查韦斯并不在场，但一些外国友人也参加了当天在加拉加斯举行的活动，当中包括乌拉圭、玻利维亚和尼加拉瓜的总统。（完）
(编译：侯雪苹 发稿：张家伟)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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