委政府称查韦斯病情向好的方向发展

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯1月13日 - 委内瑞拉政府周日公报中称，总统查韦斯肺部感染情况已得到控制，病情正向好的方向发展。

委内瑞拉信息部长维勒加斯(Ernesto Villegas)公布查韦斯最新健康情况时说：“虽然他身体虚弱，但近日整体情况向好的方向发展。”

“呼吸系统感染得到控制，但总统还需要特定措施解决呼吸困难问题。他神志清醒。”

虽然公报未就查韦斯健康情况提供更多细节，但公报传递的讯息相对正面。（完）