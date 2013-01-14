委政府称查韦斯病情向好的方向发展

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯1月13日 - 委内瑞拉政府周日公报中称，总统查韦斯肺部感染情况已得到控制，病情正向好的方向发展。
委内瑞拉信息部长维勒加斯(Ernesto Villegas)公布查韦斯最新健康情况时说：“虽然他身体虚弱，但近日整体情况向好的方向发展。”
“呼吸系统感染得到控制，但总统还需要特定措施解决呼吸困难问题。他神志清醒。”
虽然公报未就查韦斯健康情况提供更多细节，但公报传递的讯息相对正面。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38