委内瑞拉外交官称该国愿与美国改善关系

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯1月20日 - 委内瑞拉驻美洲国家组织代表Roy Chaderton称，委政府对改善与美国的关系持开放态度，并称在考虑美国提出的让美国缉毒人员重返委内瑞拉的建议。八年前，查韦斯将美国缉毒人员赶出了委内瑞拉。
Chaderton对Telesur电视台表示，美国与委内瑞拉的关系“不热也不冷，零度”。
但他指出，双方在努力寻找共识。
“有些工作正在严肃而谨慎地进行。我们不一定要与我们观点存在分歧的政府有不好的关系......我希望实用主义能够占上风，双方能在一定程度上互利，”Chaderton周六晚间说道。
当被问及美国缉毒局人员重返委内瑞拉的可能性时，Chaderton证实正在讨论此事。“这是美国诸多期望之一，是美国的提议。”
“政府会作出决定。这个问题需要政治家和专家进行研究。”(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。