委内瑞拉外交官称该国愿与美国改善关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯1月20日 - 委内瑞拉驻美洲国家组织代表Roy Chaderton称，委政府对改善与美国的关系持开放态度，并称在考虑美国提出的让美国缉毒人员重返委内瑞拉的建议。八年前，查韦斯将美国缉毒人员赶出了委内瑞拉。

Chaderton对Telesur电视台表示，美国与委内瑞拉的关系“不热也不冷，零度”。

但他指出，双方在努力寻找共识。

“有些工作正在严肃而谨慎地进行。我们不一定要与我们观点存在分歧的政府有不好的关系......我希望实用主义能够占上风，双方能在一定程度上互利，”Chaderton周六晚间说道。

当被问及美国缉毒局人员重返委内瑞拉的可能性时，Chaderton证实正在讨论此事。“这是美国诸多期望之一，是美国的提议。”

“政府会作出决定。这个问题需要政治家和专家进行研究。”(完)