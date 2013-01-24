委内瑞拉副总统称自己成为暗杀目标

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯1月23日 - 委内瑞拉副总统马杜罗（Nicolas Maduro）称，一些不明身份的组织潜入该国，准备暗杀他和国民大会主席卡韦略（Diosdado Cabello）。
马杜罗是在周三纪念委内瑞拉推翻独裁统治55周年的集会上发表上述言论的，他没有透露相关证据，但指出他很快就会采取行动。
“几周以来，我们一直都在追踪潜入国内的组织，他们的目标是暗杀卡韦略和我，”马杜罗面向身穿红衫的“Chavista”支持者说。
“他们将不会得逞……对于接下来几个小时及几天（我们）采取的行动，大家不要感到惊讶，我们将不会宽恕潜入我国的犯罪分子。”
查韦斯去年12月初前往古巴接受手术前，已任命马杜罗为他的首选接班人。
之后，查韦斯既未出现在公众视野也未发表过公开讲话。委内瑞拉政府称，查韦斯目前身体状况正在好转。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。