委内瑞拉副总统称自己成为暗杀目标

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯1月23日 - 委内瑞拉副总统马杜罗（Nicolas Maduro）称，一些不明身份的组织潜入该国，准备暗杀他和国民大会主席卡韦略（Diosdado Cabello）。

马杜罗是在周三纪念委内瑞拉推翻独裁统治55周年的集会上发表上述言论的，他没有透露相关证据，但指出他很快就会采取行动。

“几周以来，我们一直都在追踪潜入国内的组织，他们的目标是暗杀卡韦略和我，”马杜罗面向身穿红衫的“Chavista”支持者说。

“他们将不会得逞……对于接下来几个小时及几天（我们）采取的行动，大家不要感到惊讶，我们将不会宽恕潜入我国的犯罪分子。”

查韦斯去年12月初前往古巴接受手术前，已任命马杜罗为他的首选接班人。

之后，查韦斯既未出现在公众视野也未发表过公开讲话。委内瑞拉政府称，查韦斯目前身体状况正在好转。（完）