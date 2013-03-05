委内瑞拉称查韦斯的呼吸问题恶化

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯3月4日电 - 委内瑞拉政府周一称，总统查韦斯的呼吸问题恶化，出现新的、严重的呼吸系统感染。

该国信息部长维莱格斯(Ernesto Villegas)宣读了官方简短声明，并称查韦斯的身体状况仍非常脆弱。(完)