更新版-委内瑞拉称总统查韦斯的呼吸问题恶化

路透加拉加斯3月4日 - 委内瑞拉政府周一称，总统查韦斯的呼吸问题恶化，出现新的、严重的呼吸系统感染。

该国信息部长维莱格斯（Ernesto Villegas）宣读了官方简短声明，并称查韦斯的身体状况仍非常脆弱。

维莱格斯说：“今天，他（查韦斯）的呼吸系统功能恶化。因免疫系统功能差，现在出现了新的、严重的感染。”

“总统一直在接受高冲击化疗，辅以其他治疗手段。他整体状况仍非常脆弱。”

查韦斯查两周前出人意料地从古巴返回委内瑞拉，政府称他目前在加拉加斯一家军队医院，安保森严。（完）