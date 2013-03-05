更新版-委内瑞拉称总统查韦斯的呼吸问题恶化

更正-美国政经：众议院一委员会批准议案，允许国会审查美联储货币政策
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
路透加拉加斯3月4日 - 委内瑞拉政府周一称，总统查韦斯的呼吸问题恶化，出现新的、严重的呼吸系统感染。
该国信息部长维莱格斯（Ernesto Villegas）宣读了官方简短声明，并称查韦斯的身体状况仍非常脆弱。
维莱格斯说：“今天，他（查韦斯）的呼吸系统功能恶化。因免疫系统功能差，现在出现了新的、严重的感染。”
“总统一直在接受高冲击化疗，辅以其他治疗手段。他整体状况仍非常脆弱。”
查韦斯查两周前出人意料地从古巴返回委内瑞拉，政府称他目前在加拉加斯一家军队医院，安保森严。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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