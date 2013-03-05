委内瑞拉称查韦斯的呼吸问题恶化（更新版）

特朗普对参议员称预计“很快”能就医保议案达成协议
路透华盛顿3月28日 - 美国总统特朗普周二向多位参议员表示，他预计国会议员将能够就医保议案达成协议。 “我毫不怀疑此事将很快发生，”特朗普在白宫举行的参议员及配偶招待会上说。 “我认为这将发生，因为我们一直在承诺--不管是民主党还是共和党--我们都一直在向美国人民承诺这点，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透加拉加斯3月4日 - 委内瑞拉政府周一称，总统查韦斯的呼吸问题恶化，出现新的、严重的呼吸系统感染。
该国信息部长维莱格斯（Ernesto Villegas）宣读了官方简短声明，并称查韦斯的身体状况仍非常脆弱。
维莱格斯说：“今天，他（查韦斯）的呼吸系统功能恶化。因免疫系统功能差，现在出现了新的、严重的感染。”
“总统一直在接受高冲击化疗，辅以其他治疗手段。他整体状况仍非常脆弱。”
查韦斯查两周前出人意料地从古巴返回委内瑞拉，政府称他目前在加拉加斯一家军队医院，安保森严。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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