查韦斯出现新的并发症--委副总统

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
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路透加拉加斯12月30日（记者 Daniel Wallis） - 委内瑞拉副总统马杜罗（Nicolas Maduro）周日发表沉痛的电视讲话称，委内瑞拉总统查韦斯因术后呼吸道感染，目前出现了更多的并发症。
马杜罗已飞往古巴探望住院治疗的查韦斯。查韦斯已从公众视线消失三周，期间亦未发表任何言论，这令支持者对他的身体状况日益担忧。
12月11日，查韦斯在古巴接受了为时六小时的癌症手术，手术过程中曾出现意外出血。委内瑞拉官员随后表示，查韦斯手术后出现了呼吸道感染。
“几分钟前，我们刚探望了总统查韦斯。他向我们打了招呼，还亲自谈起了这些并发症，”马杜罗在电视讲话中说道。他补充说，查韦斯出现的第三个并发症是由呼吸道感染引起的。
“在身体和精神力量支撑下，查韦斯总统正在与病魔抗争。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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