伊朗宣布全国为查韦斯哀悼一天

路透迪拜3月6日（记者 Marcus George） - 委内瑞拉总统查韦斯去世后，伊朗周三宣布全国为其哀悼一天。

伊朗伊斯兰共和国通讯社报道称，该国总统艾哈迈迪内贾德或在周五出席查韦斯的葬礼。

虽然伊朗和委内瑞拉在地理位置上很遥远，但艾哈迈迪内贾德和查韦斯一直寻求两国更密切的关系。近年来两国宣布了很多联合社会和军事计划，但常常停留在口头上。

艾哈迈迪内贾德称，“乌戈·查韦斯的大名举世皆知，他的名字让人想起清廉、仁慈、勇敢……专注以及不懈努力服务人民，特别是穷人和那些被殖民主义和帝国主义伤害的人。”

艾哈迈迪内贾德在其官网上发表声明称，“我向所有国家、委内瑞拉及其可敬的家人对这一令人悲痛的事件表示哀悼。”

查韦斯周二去世的消息占据了伊朗许多新闻网站的页面，它们纷纷发布讣告以及查韦斯生前的照片。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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