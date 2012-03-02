查韦斯自称术後迅速康复

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透加拉加斯3月1日电---委内瑞拉总统查韦斯周四称，他天刚亮就吃东西、散步，术後康复迅速。
他在古巴哈瓦那接受委内瑞拉国家电视台电话采访时说：“我很快乐，情况很好，正在迅速康复。”他四天前在古巴接受了肿瘤切除手术。
他说：“我早早起床，六点就去散步，像个老兵。”他透露食谱中包括南瓜汤和酸奶。
不过委内瑞拉人依然记得，查韦斯在去年底时就曾多次宣称已痊愈，而内阁官员也多次发布误导性信息，包括否认他最近一次的病情。
委内瑞拉科技部长Jorge Arreaza称，查韦斯周三在哈瓦那会见了几名内阁成员，讨论政府福利计划的进展。
副总统Elias Jaua称，前晚与查韦斯通电话，查韦斯又恢复了以前的活力。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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