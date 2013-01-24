委内瑞拉副总统称自己成为暗杀目标

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透加拉加斯1月23日（Daniel Wallis/Deisy Buitrago） - 委内瑞拉副总统马杜罗（Nicolas Maduro）称，一些不明身份的组织潜入该国，准备暗杀他和国民大会主席卡韦略（Diosdado Cabello）。
马杜罗是在周三纪念委内瑞拉推翻独裁统治55周年的集会上发表上述言论的，他没有透露相关证据，但指出他很快就会采取行动。
“几周以来，我们一直都在追踪潜入国内的组织，他们的目标是暗杀卡韦略和我，”马杜罗面向身穿红衫的“Chavista”支持者说。
“他们将不会得逞……对于接下来几个小时及几天（我们）采取的行动，大家不要感到惊讶，我们将不会宽恕潜入我国的犯罪分子。”
查韦斯去年12月初前往古巴接受手术前，已任命马杜罗为他的首选接班人。
之后，查韦斯既未出现在公众视野也未发表过公开讲话。委内瑞拉政府称，查韦斯目前身体状况正在好转。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透华盛顿4月7日 - 美国国防部官员称，美国周四对叙利亚的打击是“一次性的”，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。