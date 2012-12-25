查韦斯术后身体略有好转--官员

路透加拉加斯12月24日(记者 Brian Ellsworth/Diego Ore) - 委内瑞拉信息部长维莱格斯(Ernesto Villegas)周一表示，委内瑞拉总统查韦斯的身体在术后“略有好转”。外界对查韦斯健康状况能否允许其继续执政表示怀疑。

维莱格斯在一次简短的电视讲话中表示：“患者的身体状况略微好转。”称查韦斯与家人保持着联系。

外界已经有两周没有查韦斯的消息，此前他进行了第四次癌症手术。委内瑞拉政府称，查韦斯出现了手术后的并发症，包括意外出血、肺部感染等问题，但未透露他实际的身体状况细节。

他的离世或者甚至因健康原因辞职都将颠覆委内瑞拉政坛。查韦斯个性化的社会主义品牌使其成为穷人的英雄，批评人士的攻击对象。

查韦斯的盟友现在公开讨论如果他不能按时宣誓就职的可能性。

反对派领导人称，查韦斯推迟就职也说明他的身体状况不适合执政，应重新举行选举，选择合适的继任者。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。