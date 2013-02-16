委内瑞拉公布查韦斯术后照片 称其说话有困难

委内瑞拉信息部2月15日发布的照片显示该国总统查韦斯和他的两个女儿。 REUTERS/Ministry of Information/Handout

路透加拉加斯2月15日（Daniel Wallis/Marianna Parraga） - 委内瑞拉公布了该国总统查韦斯自两个多月前接受手术以来的首批照片，称查韦斯需要使用气管导管呼吸，说话存在困难。

照片显示，58岁的查韦斯面带笑容躺在病床上，面部看起来浮肿，陪伴在两侧的是他的两个女儿。还有一张照片显示，查韦斯和他的女儿们正在阅读一份周四出版的古巴官方报纸《格拉玛报》（Granma）。

这些照片是查韦斯的女婿、委内瑞拉科技部长阿雷亚萨（Jorge Arreaza）公布的。阿雷亚萨一直在哈瓦那和加拉加斯两地来往，以便能陪在查韦斯的病床边。

阿雷亚萨称，查韦斯说话存在困难。

“他不能像往常那样发声，”阿雷亚萨在委内瑞拉国家电视台称。“他口头交流有困难，但能让人懂得他的意思，可通过书写清楚传达他的决定。”

查韦斯自去年12月11日接受手术以来，一直未公开露面。这已是他自2011年诊断患癌以来第四次接受癌症治疗手术。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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