查韦斯出现新的并发症--委副总统

委内瑞拉副总统马杜罗（Nicolas Maduro）周日发表电视讲话称，委内瑞拉总统查韦斯因术后呼吸道感染，目前出现了更多的并发症。12月11日，查韦斯在古巴接受了为时六小时的癌症手术，手术过程中曾意外出血。委内瑞拉官员此后透露查韦斯手术后出现了呼吸道感染。图为查韦斯。路透