调查显示多数委内瑞拉人认为查韦斯将康复

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透加拉加斯2月26日（记者 Mario Naranjo） - 委内瑞拉调查机构Hinterlaces周二公布的一项调查结果显示，尽管查韦斯已经住院并且远离公众视线两个半月，大多数委内瑞拉人预计他能够战胜癌症并继续履行总统职责。
调查称，60%的受访者认为查韦斯将康复并重新执政，14%的受访者认为查韦斯将痊愈但不能继续执政，12%的受访者认为查韦斯无法痊愈。
Hinterlaces近两次的调查都显示民众的乐观情绪意外高涨；与外交官和分析师更为悲观的看法形成鲜明对比，他们都认为查韦斯14年的统治或接近结束。
“查韦斯生病而且远离公众视线并未降低公众对他的支持，反而加强了公众对其病情的关心和对其目标的认知。”Hinterlaces负责人Oscar Schemel说道。
反对派领导人曾公开指责Hinterlaces亲政府的倾向，对委内瑞拉政治调查结果的争议和分歧远近闻名。
调查还显示，60%的受访者认为本月早些时候委内瑞拉本币贬值给国家带来负面影响。受访者对政府公共福利政策和改善生活的能力给予高度评价。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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