委内瑞拉批评人士游行 要求证明查韦斯仍活着

路透加拉加斯3月3日（记者 Girish Gupta） - 委内瑞拉数百名亲反对派的学生和一些批评政府的人士周日在加拉加斯游行，要求提供查韦斯依然活着且在管理国家事务的证据。

周日上午，游行人群在加拉加斯市中心集会，他们挥动横幅并高唱抗议歌曲，反对派联盟民主团结（Democratic Unity）的领导人也参加了游行。

他们的横幅上写着“给我们实情！”、“不要撒谎了！”等标语。

也有数百名亲政府的学生举行集会，支持查韦斯及其政府官员，凸显委内瑞拉政治两极化情况严重。

除了一组照片外，查韦斯自去年12月11日接受癌症手术以来一直没有露面，导致谣言四起，让委内瑞拉民众对他的身体状况猜测不已。

委内瑞拉官员称，查韦斯两周前从古巴回国后住在加拉加斯的一所部队医院。他们指出，查韦斯需使用气管导管呼吸，不能说话，还在接受化疗，但他通过书写及其他交流方式管理国家事务。

“我们希望公正的发言人，即名副其实的医生而非政客，向我们提供关于查韦斯的信息，”参加反对派游行的Maria Mendoza说。Maria Mendoza现年54岁，在委内瑞拉国有石油公司PDVSA工作。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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