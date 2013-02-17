委公布查韦斯近照 各方反应迥异

路透加拉加斯2月16日（记者 Girish Gupta/Andrew Cawthorne） - 委内瑞拉官方公布了总统查韦斯两个月前手术以来的首批照片，查韦斯的支持者欢欣鼓舞，反对派活动人士则称，这些照片折射出委内瑞拉政治真空局面。

委内瑞拉当局周五公布的四张照片中，查韦斯躺在病床上微笑，女儿陪在他身边。

但政府声明中称，58岁的查韦斯呼吸借助导管，且说话有困难。

政府发布照片后几小时，加拉加斯街头就有查韦斯的照片出售，查韦斯的一些支持者非常虔诚地将照片捧在胸口。

57岁的Aniluz Serrano说：“他不能说话没关系，我们理解他的意思。我看到照片的时候，我觉得照片美极了，仿佛看到他在号召我们继续战斗。我看到他的笑容，就看到了基督，看到了玻利瓦尔。”玻利瓦尔是委内瑞拉民族英雄，也是查韦斯的偶像。

反对派则认为照片表明查韦斯非常虚弱，再次要求当局提供关于查韦斯现状以及执政能力的更多细节。

倘若正式宣布查韦斯没有能力执掌权力，就需在30天内进行选举。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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