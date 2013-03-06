各方对查韦斯病逝的反应

路透华盛顿3月5日 - 委内瑞拉总统查韦斯与癌症抗争两年后于周二去世，结束了14年的执政生涯。该国外长豪亚（Elias Jaua）在电视讲话中称，副总统马杜罗将暂代总统职务，总统大选将在未来30天内举行。

以下是各方对查韦斯去世的反应：

联合国秘书长潘基文向委内瑞拉民众致以“最深切的慰问”。

美国总统奥巴马发表声明称：

“在查韦斯总统去世的艰难时刻，美国重申对委内瑞拉人民的支持，以及对同委内瑞拉政府发展建设性关系的兴趣。”

“在委内瑞拉开启历史新篇章之际，美国继续致力于实施推动民主、法治以及尊重人权的政策。”

作为癌症幸存者，巴西总统罗塞夫对记者说：

“今天，有一位拉美伟人去世了……巴西政府在许多场合并不完全赞同查韦斯总统，但在今天，我们一如既往地认为他是一位伟大的领导人，他的去世是不可挽回的损失，他是巴西的朋友。”

前巴西总统卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva）发表声明称：

“获悉查韦斯总统去世的消息，我十分悲痛。我对曾经能与他并肩为拉美一体化和建设更公正的世界而努力感到荣幸。在这个悲伤日子，我对委内瑞拉人民、查韦斯的家人及他的支持者的悲痛感同身受。我相信，他对祖国的热爱和服务劳苦大众的奉献精神，会继续照亮委内瑞拉的未来。”

哥伦比亚总统桑托斯（Juan Manuel Santos）对记者称：

“在哥伦比亚和该地区，热爱和平让我们团结一致，是我们建立关系的基石。如果说我们在坚实的和平进程中前行……那也得感谢查韦斯总统和委内瑞拉政府无限的奉献和承诺。”

“我们纪念查韦斯的最好方式，就是去实现他和我们的共同梦想，即达成协议结束冲突，让哥伦比亚实现和平。”

智利总统皮涅拉（Sebastian Pinera）发表电视讲话称：

“我们存在分歧是无疑的，但对查韦斯为了自身观念而奋斗的努力和作为，我一直十分欣赏。”

“他病情加重不得不返回古巴（接受治疗）时，我曾给他打过电话，我记得他对我说……如果他要面临死亡，他希望死在他的祖国，死在他热爱的委内瑞拉。”

萨尔瓦多总统富内斯（Mauricio Funes）发表声明称：

“作为拉美最强大且最受欢迎的一位领导人，他的离世毫无疑问会引发政治真空，但更重要的是，让所有委内瑞拉人民失去依靠。”

俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（Vitaly Churkin）对记者称：

“这是一个悲剧，他是一位伟大的政治家。”

前加拿大总理克雷蒂安（Jean Chretien）接受电视采访时称：

“从私人角度来说，我和他的关系很好，他不太喜欢美国人，他对谁都不隐瞒这一点，也包括我。”

英国外交大臣黑格（William Hague）发表声明称：

“获悉查韦斯总统今天离世的消息，我十分悲痛。作为执政14年的总统，他向他的国家和世人留下了难以磨灭的印象。我此刻谨向他的家人和委内瑞拉人民致以慰问。”

美国参议员、参议院外交关系委员会主席、民主党人梅南德斯（Robert Menendez）发表声明称：

“查韦斯曾用铁腕统治委内瑞拉，他的去世将令（委内瑞拉）出现政治真空，我们希望该国根据委内瑞拉宪法和美洲国家民主宪章，按照宪法和民主程序和平地填补这一真空。”

“通过自由公正的选举，委内瑞拉可以开始恢复昔日活力十足的民主体制，确保尊重人权以及人民的政治权利和公民权利。”

美国众议员、众议院外交委员会主席、共和党人罗伊斯（Ed Royce）发表声明称：

“查韦斯是一位令委内瑞拉人民生活在恐惧中的暴君。他的死亡削弱了拉美反美左翼领导人的同盟力量，这位独裁者可算去世了。”

美国演员西恩·潘（Sean Penn）发表声明称：

“今日，美国失去了一位美国从来不知道有过的朋友，世界各地的穷人失去了一位领头者，我失去了一位有幸拥有的友人。我的心与查韦斯的家人和委内瑞拉人民同在。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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