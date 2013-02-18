委公布查韦斯近照 各方反应迥异

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译并提供)
路透加拉加斯2月16日（记者 Girish Gupta/Andrew Cawthorne） - 委内瑞拉官方公布了总统查韦斯两个月前手术以来的首批照片，查韦斯的支持者欢欣鼓舞，反对派活动人士则称，这些照片折射出委内瑞拉政治真空局面。
委内瑞拉当局周五公布的四张照片中，查韦斯躺在病床上微笑，女儿陪在他身边。
但政府声明中称，58岁的查韦斯呼吸借助导管，且说话有困难。
政府发布照片后几小时，加拉加斯街头就有查韦斯的照片出售，查韦斯的一些支持者非常虔诚地将照片捧在胸口。
57岁的Aniluz Serrano说：“他不能说话没关系，我们理解他的意思。我看到照片的时候，我觉得照片美极了，仿佛看到他在号召我们继续战斗。我看到他的笑容，就看到了基督，看到了玻利瓦尔。”玻利瓦尔是委内瑞拉民族英雄，也是查韦斯的偶像。
反对派则认为照片表明查韦斯非常虚弱，再次要求当局提供关于查韦斯现状以及执政能力的更多细节。
倘若正式宣布查韦斯没有能力执掌权力，就需在30天内进行选举。(完)
(编译 朱淑珍; 审校 王凤昌)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。