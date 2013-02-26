查韦斯从古巴回国后至今未露面

2013年2月25日，行人在加拉加斯查韦斯入住的部队医院外路过一张印有查韦斯形象的海报。 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

路透加拉加斯2月25日（记者 Diego Ore/Daniel Wallis） - 在委内瑞拉总统查韦斯从古巴返回加拉加斯后入住的部队医院，从印有查韦斯头像的广告牌、到一个巨型充气玩偶及沿街叫卖的海报，查韦斯的形象随处可见。

但在一周前的夜晚悄悄回国后，现年58岁的查韦斯就一直未露面。

查韦斯意外回国，为支持者带来关于他术后能恢复的希望。但是除了政府公布的查韦斯呼吸困难加剧的消息之外，没有任何关于他的新细节。查韦斯住在该院第九层，安保十分严密。

“我们甚至都不知道他（查韦斯）是否真的住在这里，”51岁的家庭主妇Marlene Vegas说。Vegas家住在这所部队医院附近。“我们只看到暗色车窗紧闭的车辆出入。”

查韦斯刚从古巴返回时，一群支持者在该医院门口欢呼雀跃，口中高唱“他回来了！他回来了！”，最后被院方要求保持安静。

如今，只有为数不多的好奇者和记者守在这家医院的门口。

一位内部消息人士称，该院第九层的楼梯已被封锁，为查韦斯治疗的医生均为古巴人。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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