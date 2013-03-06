查韦斯去世 其支持者悲痛不已

南非执政党领导层对财长戈尔丹的去留出现分歧--消息
路透约翰内斯堡3月29日 - 消息人士周三称，南非执政的非洲人国民大会（African National Congress，非国大）领导层对财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的去留出现分歧。
路透加拉加斯3月5日（记者 Girish Gupta/Patricia Velez） - 委内瑞拉总统查韦斯的死讯令其支持者感到悲痛和震惊，周二他们纷纷走上街头，哭泣、高喊口号并誓言继续查韦斯的革命。
聚集在委内瑞拉街道和广场上的查韦斯支持者们高呼“查韦斯永垂不朽”和“革命继续”。
“我们必须让大家看到他所作的没有白费，”49岁的Jamila Rivas在查韦斯去世的医院外说道。
“他（在我们心中）是父亲。查韦斯主义不会结束。我们是他的子民。我们将继续战斗，”56岁的Nancy Jotiya在玻利瓦尔广场（Bolivar Square）上表示。
“我崇拜他，他是个伟人，”50岁的家庭主妇Aleida Rodriguez说道。
反对派领导人Henrique Capriles对查韦斯的去世表示哀悼，并呼吁团结。
一些反对查韦斯的人无法掩饰他们的喜悦。一些妇女高喊道：“终于！”一些人公开在Twitter上庆祝查韦斯去世的消息。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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