查韦斯将赴古巴再次接受癌症手术

路透加拉加斯2月23日电（记者 Andrew Cawthorne）---委内瑞拉总统查韦斯周五将飞往古巴，接受新的癌症手术。委内瑞拉10月将进行总统大选，查韦斯病情在国内影响。

57岁的查韦斯周四在电视台播出的内阁会议中称：“再次上战场！”

查韦斯去年在古巴接受了两次手术。他表示周五将再次飞往古巴，并在下周早些时候接受手术，摘除骨盆中的肿瘤。在原先的治疗中，医生在同样位置发现了棒球大小的肿瘤。

查韦斯曾宣布自己已经痊愈，这次病情恶化令人不禁质疑他是否还能参加10月7日的连任竞选。如果他成功连任，也有人怀疑他能否继续执政六年。

委内瑞拉国民议会赋予查韦斯在古巴“无限期许可”，令人怀疑他可能再次长期缺席，去年查韦斯在哈瓦那接受治疗长达数周。

根据宪法，查韦斯出国超过五日，须向国民议会提交申请。他在申请函中称：“像以往一样，我会回来，带着更多能量、热情、喜悦和决心，担任领导者角色。我完全确定，我们将赢得这场新战役。”（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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