委内瑞拉不会重新大选--国会官员

路透加拉加斯12月22日（记者 Brian Ellsworth/Eyanir Chinea） - 委内瑞拉国会领导人周六表示，宪法要求查韦斯明年1月10日宣誓就职，如果癌症导致他不能按时就任总统一职，委内瑞拉也不会举行新的选举。

查韦斯此前在古巴进行了癌症手术，现正在康复过程中。他几乎两周没有公开露面令外界担心其能否继续领导委内瑞拉。

反对派领导人或利用宣誓就职日期的问题要求当局进行新的选举，因为查韦斯健康状况明显堪忧。

对宪法关于继任者规定的争议可能导致该国在后查韦斯时代陷入混乱。

“因为查韦斯可能无法在1月10日宣誓就职，所以（反对派）希望国民大会在30天内举行新的选举。他们错了，彻底错了。”国民大会领导人DiosdadoCabello表示，他是查韦斯最亲密的盟友之一。

“这不可能发生，因为我们的总统是查韦斯，他获得了连任，是所有委内瑞拉人心目中的总统。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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