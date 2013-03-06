美国审慎期待“后查韦斯时代”美委关系

2005年4月13日资料图片，穿着军装的查韦斯在加拉加斯参加军队游行。 REUTERS/Jorge Silva

路透华盛顿3月5日 - 委内瑞拉总统查韦斯去世的消息，引燃美国对与委内瑞拉关系改善的希望，但奥巴马政府对两国外交关系前景仍态度审慎。

奥巴马迅速对委内瑞拉伸出橄榄枝，称希望与委内瑞拉建立“有建设性的关系”。但分析人士指出，委内瑞拉政治不确定性可能影响国内稳定，因此美委关系暂时难有明显进展。

华府面临的挑战是如何拿捏好分寸，与委内瑞拉领导人及反对派沟通，但同时又不至于给人留下干预委内瑞拉内政的印象。

美国一名高官告诉路透：“我们不希望与委内瑞拉的关系是对抗性的。我们得看看事态如何发展，事物在不断变化。”

查韦斯令历任美国政府感到头疼，因他表现出强硬的反美姿态，并与一些美国的“宿敌”关系紧密，譬如古巴和伊朗。

美国共和党和民主党在许多问题上都存在分歧，但眼下倒是罕见地达成一个共识，即查韦斯去世是美委关系掀开新篇章的契机。

但要改善美国与委内瑞拉关系并非易事。

前述美国官员指出，近来美国曾试图在禁毒和地区安全等领域与委内瑞拉合作，委内瑞拉方面起初反应积极，但到最后都没有任何实质性进展。

委内瑞拉副总统马杜罗在查韦斯去世消息宣布前不久，曾指责美国卷入了针对查韦斯和委内瑞拉的阴谋，美国方面迅速予以否认。

美国官员曾抨击查韦斯的统治影响了委内瑞拉的民主自由，称其过于将权力集中在自己手中。

但眼下美国若有任何公开干预委内瑞拉政治的迹象，肯定效果适得其反，可能反而不利于委内瑞拉国内反对查韦斯的力量。

美国前外交官瓦伦朱拉（Arturo Valenzuela）说：“眼下时机很微妙。我认为，美国必须非常耐心，不要试图介入其内部，否则可能产生负面效果。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。