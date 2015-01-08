委内瑞拉总统称中国将向其投资逾200亿美元

路透加拉加斯1月7日 - 委内瑞拉总统马杜罗周三称，他已同中方达成了向委内瑞拉投资逾200亿美元的协议，涉及经济、社会以及石油相关项目。

目前尚不清楚上述协议中是否包括新贷款以及该协议是否属于中委石油换贷款协议的部分。

“我们今日达成了逾200亿美元的投资协议，”马杜罗同中国国家主席习近平会面后从北京在委内瑞拉国家电视台发表讲话称。

委内瑞拉面临经济衰退风险，通胀高企，外债偿付压力沉重，基础物资匮乏，同时还受到油价下跌冲击，因而急需资金。

马杜罗称，委内瑞拉正在加强同中资银行的关系，开发融资、中委联合基金、Large Volume基金及“其他机制”将在今年上半年获得通过。马杜罗没有透露进一步详情。

马杜罗还称，中国将增加在委内瑞拉石油行业及Orinoco石油带的权益和投资，但未提供更多详情。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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