焦点：工厂闲置无碍中国企业在委内瑞拉生意兴旺

路透委内瑞拉SAN FRANCISCO DE YARE6月23日（记者 Brian Ellsworth/Corina Pons） - 中国家用电器制造商海尔(1169.HK)同意在委内瑞拉建造一座价值9.12亿美元的工厂五年后，海尔的洗衣机和冰箱几乎成了委内瑞拉百货商场唯一可见的家电品牌。

但这些电器并不是在委内瑞拉生产的。

它们是从海尔在中国的工厂进口的，并通过一项可追溯到2007年的“石油换贷款协议”支付。依据该协议，中国向委内瑞拉提供贷款，委内瑞拉用原油和燃料来进行偿还。

海尔工厂闲置的成本基本上由委内瑞拉政府承担，因为该工厂的建设资金来自从中国借来的的8亿美元。

尽管大多数外国企业正因委内瑞拉的货币管制和产品短缺而遭重创，但海尔等中资企业却在委内瑞拉生意兴旺，因中委两国的合作协议令这些中资企业享有进入委内瑞拉市场的优势，但商业风险却由委内瑞拉政府承担。

自2007年以来，中国已向委内瑞拉提供了约500亿美元贷款，这在低油价时期给委内瑞拉财政提供了很大支撑。低油价引发了对委内瑞拉违约的担忧，并实际上将委内瑞拉关闭于全球资本市场的大门之外。

但委内瑞拉却很难实现其诺言，即中国的融资可以促进新的行业，并减少该国对石油业长达百年的依赖。

路透对多份委内瑞拉官方文件的查阅发现，通过这种协议中国为其经济发展赢得了稳定的石油供应，并为中国企业赢得了向委内瑞拉出口产品的利润丰厚的合同。

客车制造商宇通客车(600066.SS)在2013年同意帮助委内瑞拉建设一个工厂后，向该国出售了价值3.53亿美元的巴士。现如今这座工厂不过是一片已清理出来的土地，上面有一些施工设备。

重型机械企业徐工集团在2011年同意帮助在当地建设一个设施后，获得了一份价值7.45亿美元的出口订单。该设施的地点尚未确定。

委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）从中国购买了许多钻探设备，尽管委内瑞拉已经通过与中国石油天然气集团公司合作成立的合资企业建设了一家钻探设备生产厂。工人们说，该厂并没有在生产钻探设备。

委内瑞拉前总统查韦斯与中国谈判签署了这些协议，称这些协议将培育一个朝气蓬勃的制造业。查韦斯曾预测海尔工厂将于2012年启动，这家海尔工厂位于San Francisco de Yare镇附近，距离加拉加斯约一小时。

“我们将在中国支持、海尔支持下，建设一个家电制造工厂，”查韦斯2011年在电视广播中堆满笑容地表示。“现在我们在进口这些产品，但很快我们将可以在自己的国家生产。”

在这家海尔工厂的入口处，最近的探访只看见工人们在一个有汉字的大门下晃悠。

路透看到的外交部文件显示，海尔获得了300万家电的供应协议，截至2014年这带来了10亿美元的营收。不清楚海尔对该工厂投入了多少资金。

“尽管海尔在该国的合作是通过销售家电项目开始，这已发展成为服务我们委内瑞拉客户的更深层次承诺，”海尔在电邮声明中称，并指出试运营始于2012年。

“生产线现在已经准备好了……一旦相关设施就绪，工业园区的大规模生产将开始。”

委内瑞拉官员称，反对派对与中国关系的批评，意在削弱总统马杜罗。

他们指出，与中国设备制造商华为和中兴通讯以及云计算巨头浪潮集团的合资企业已经在委内瑞拉装配了数百万部手机和笔记本电脑。

这些企业的运营多年来一直受益于稳定的美元供应，但因缺少硬通货，2014年这三家企业的生产都出现下滑。

徐工集团拒绝置评，其他公司以及委内瑞拉工业部没有对路透的问题作出回应。中国企业向中国证交所提交的公司文件若提到委内瑞拉，通常也是简单提一下。

不过，与中国的这些协议还是让委内瑞拉获得了这些制成品的供应，否则他们将面临这些商品的短缺问题。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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