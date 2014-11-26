委内瑞拉与中国修改石油换贷款协议

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透加拉加斯11月25日 - 委内瑞拉与中国对两国签署的石油换贷款协议做出改动，但该协议的条款没有大的变化。
石油换贷款融资机制最初由委内瑞拉已故总统查韦斯创立。根据协议，委方通过向中国出口石油和燃料来偿还贷款。
根据最初协议，委内瑞拉向中国出口的原油要比所需偿还贷款所需原油的数量多，中国将在稍后向委内瑞拉偿还多出的原油的钱。
两国上月对协议进行了修改，取消了要求委方最少每日向中国出口33万桶原油的条款，委方将只需根据到期贷款出口石油。
据两名消息人士称，双方还上调了计算石油价值的每桶原油的价格。两国当时协商该协议时是以市价每桶50美元定的价。
上述消息人士不知道新的参考价。
参考价格上调意味着委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）可以更少的石油出口来偿还贷款。
路透就此致电PDVSA寻求置评，电话无人接听。
根据修改后的协议，双方还取消了三笔贷款中其中一笔的三年还款期限，另外两笔贷款的还款期限仍为三年。委内瑞拉报纸《官方公报》（Official Gazette）报导了相关消息。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。