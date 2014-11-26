委内瑞拉与中国修改石油换贷款协议

路透加拉加斯11月25日 - 委内瑞拉与中国对两国签署的石油换贷款协议做出改动，但该协议的条款没有大的变化。

石油换贷款融资机制最初由委内瑞拉已故总统查韦斯创立。根据协议，委方通过向中国出口石油和燃料来偿还贷款。

根据最初协议，委内瑞拉向中国出口的原油要比所需偿还贷款所需原油的数量多，中国将在稍后向委内瑞拉偿还多出的原油的钱。

两国上月对协议进行了修改，取消了要求委方最少每日向中国出口33万桶原油的条款，委方将只需根据到期贷款出口石油。

据两名消息人士称，双方还上调了计算石油价值的每桶原油的价格。两国当时协商该协议时是以市价每桶50美元定的价。

上述消息人士不知道新的参考价。

参考价格上调意味着委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）可以更少的石油出口来偿还贷款。

路透就此致电PDVSA寻求置评，电话无人接听。

根据修改后的协议，双方还取消了三笔贷款中其中一笔的三年还款期限，另外两笔贷款的还款期限仍为三年。委内瑞拉报纸《官方公报》（Official Gazette）报导了相关消息。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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