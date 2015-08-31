马杜罗将访问中国和越南 届时将签署金融协议

路透加拉加斯8月28日 - 委内瑞拉总统马杜罗周五称，他将对中国和越南进行访问，届时将会签署经济和金融协议。

“我明天将启程前往越南和中国，签署为了委内瑞拉经济和金融安全的协议，并在目前的困难时期寻求支持，”马杜罗在电话讲话中称。

马杜罗称，他是应中国和越南国家领导人的邀请前往进行访问的。他没有透露进一步详情。

自去年油市震荡以来委内瑞拉经济饱受压力，中国的融资对委内瑞拉而言至关重要，因为该国在资本市场的借贷成本在新兴市场国家中是最高的。

委内瑞拉反对派联盟领导人Jesus Torrealba对马杜罗在中国经济放缓令全球市场担忧之际访问中国嗤之以鼻。

“在中国金融市场崩盘引发全球危机的同一周，只有他（马杜罗）想到去中国‘寻求帮助’，”Torrealba发帖称。“单纯的Madurismo。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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