委内瑞拉总统称中国将向其投资逾200亿美元

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯1月7日 - 委内瑞拉总统马杜罗周三称，他已同中方达成了向委内瑞拉投资逾200亿美元的协议，涉及经济、社会以及石油相关项目。
目前尚不清楚上述协议中是否包括新贷款以及该协议是否属于中委石油换贷款协议的部分。
“我们今日达成了逾200亿美元的投资协议，”马杜罗同中国国家主席习近平会面后从北京在委内瑞拉国家电视台发表讲话称。
委内瑞拉面临经济衰退风险，通胀高企，外债偿付压力沉重，基础物资匮乏，同时还受到油价下跌冲击，因而急需资金。
马杜罗称，委内瑞拉正在加强同中资银行的关系，开发融资、中委联合基金、Large Volume基金及“其他机制”将在今年上半年获得通过。马杜罗没有透露进一步详情。
马杜罗还称，中国将增加在委内瑞拉石油行业及Orinoco石油带的权益和投资，但未提供更多详情。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。