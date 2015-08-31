马杜罗将访问中国和越南 届时将签署金融协议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯8月28日 - 委内瑞拉总统马杜罗周五称，他将对中国和越南进行访问，届时将会签署经济和金融协议。
“我明天将启程前往越南和中国，签署为了委内瑞拉经济和金融安全的协议，并在目前的困难时期寻求支持，”马杜罗在电话讲话中称。
马杜罗称，他是应中国和越南国家领导人的邀请前往进行访问的。他没有透露进一步详情。
自去年油市震荡以来委内瑞拉经济饱受压力，中国的融资对委内瑞拉而言至关重要，因为该国在资本市场的借贷成本在新兴市场国家中是最高的。
委内瑞拉反对派联盟领导人Jesus Torrealba对马杜罗在中国经济放缓令全球市场担忧之际访问中国嗤之以鼻。
“在中国金融市场崩盘引发全球危机的同一周，只有他（马杜罗）想到去中国‘寻求帮助’，”Torrealba发帖称。“单纯的Madurismo。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”