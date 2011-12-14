委内瑞拉称新获中国40亿美元贷款

路透加拉加斯12月13日电---委内瑞拉总统查韦斯周二表示，该国刚刚获得中国一家银行40亿美元贷款。

查韦斯在电视讲话中称："昨天在北京，中国又有一家银行同意向委内瑞拉提供40亿美元贷款。这些钱主要用来干吗？盖房子。"

目前还不清楚，查韦斯指的究竟是新的贷款，还是中国国家开发银行向委内瑞拉提供第三批40亿美元社会发展项目循环信贷的正式协议。

委内瑞拉财长吉奥尔达尼（Jorge Giordani）11月时表示，已就国开行第三批贷款达成原则性协议。

查韦斯正试图解决该国日益突出的住房短缺问题，这也是查韦斯主要支持者群体--贫困人群的心病。查韦斯将参加明年10月大选。

自2007年以来，委内瑞拉已向中国借款共320亿美元，部分已以原油偿付。（完）编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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