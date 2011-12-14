委内瑞拉称新获中国40亿美元贷款

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透加拉加斯12月13日电---委内瑞拉总统查韦斯周二表示，该国刚刚获得中国一家银行40亿美元贷款。
查韦斯在电视讲话中称："昨天在北京，中国又有一家银行同意向委内瑞拉提供40亿美元贷款。这些钱主要用来干吗？盖房子。"
目前还不清楚，查韦斯指的究竟是新的贷款，还是中国国家开发银行向委内瑞拉提供第三批40亿美元社会发展项目循环信贷的正式协议。
委内瑞拉财长吉奥尔达尼（Jorge Giordani）11月时表示，已就国开行第三批贷款达成原则性协议。
查韦斯正试图解决该国日益突出的住房短缺问题，这也是查韦斯主要支持者群体--贫困人群的心病。查韦斯将参加明年10月大选。
自2007年以来，委内瑞拉已向中国借款共320亿美元，部分已以原油偿付。（完）编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。