中委“石油换贷款”协议规模倍增

人民币放量收贬 两会临预期趋稳料续跌空间有限
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
路透加拉加斯5月22日电---委内瑞拉国会周二通过一项议案，将与中国的石油换贷款规模翻倍至80亿美元，委内瑞拉以石油抵偿贷款。
基於此项修订协议，委内瑞拉可在给定的任意时间，向中国国家开发银行贷款最多80亿美元，原先的规模是40亿美元。
委内瑞拉执政党议员称，委内瑞拉需要资金，用於投资制造业等领域，确保经济持续稳步增长。
反对党领袖则称，这样的协议，会使得委内瑞拉过度负债。
反对党议员Americo De Grazia说：“这让我们倒退到殖民时期。根据这样的资金协议，我们让我们的未来债台高筑，不仅是我们自己的未来，还有我们子孙的未来。”
有批评人士指出，委内瑞拉国家石油公司目前就得每天向中国输送43万桶原油和油品，以抵偿债务。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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