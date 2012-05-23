中委“石油换贷款”协议规模倍增

路透加拉加斯5月22日电---委内瑞拉国会周二通过一项议案，将与中国的石油换贷款规模翻倍至80亿美元，委内瑞拉以石油抵偿贷款。

基於此项修订协议，委内瑞拉可在给定的任意时间，向中国国家开发银行贷款最多80亿美元，原先的规模是40亿美元。

委内瑞拉执政党议员称，委内瑞拉需要资金，用於投资制造业等领域，确保经济持续稳步增长。

反对党领袖则称，这样的协议，会使得委内瑞拉过度负债。

反对党议员Americo De Grazia说：“这让我们倒退到殖民时期。根据这样的资金协议，我们让我们的未来债台高筑，不仅是我们自己的未来，还有我们子孙的未来。”

有批评人士指出，委内瑞拉国家石油公司目前就得每天向中国输送43万桶原油和油品，以抵偿债务。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。