独家：委内瑞拉希望在与中国的石油换贷款协议中获得宽限期--消息

路透加拉加斯/休斯顿6月14日 - 了解提议的消息人士告诉路透，委内瑞拉正与中国进行商讨，希望为其石油换贷款协议获得宽限期，这将在经济危机期间改善委内瑞拉的偿债能力。

基于前总统查维斯2007年设立的融资安排，该国向中国借入逾500亿美元，根据安排，委内瑞拉部分原油和燃料销往中国，用作偿还贷款。

油市两年来的大跌令委内瑞拉现任马杜罗(Nicolas Maduro)政府难以履行原先的协议条款，即在油价下跌时该国国有石油企业PDVSA将向中国提供更多原油以偿债。

两位石油业和一位金融业消息人士称，委内瑞拉希望获得一年宽限期，在此期间仅支付贷款利息；这些消息人士要求匿名，因为他们没有被授权谈论此事。

消息人士称，目前用于偿还贷款本金的石油出口所得资金将会提供给PDVSA。两位消息人士估计，如果这一提议本月能够实现的话，PDVSA的2016年现金流将会有30亿美元的改善。

当路透问及该提议时，PDVSA总裁兼委内瑞拉石油部长德尔皮诺(Eulogio Del Pino)称，“我们正在为这一切努力。”他补充称，计划在本周访问俄罗斯后前往中国。但他拒绝提供更多细节。

中国外交部没有回复要求置评的电子邮件。(完)