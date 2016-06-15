独家：委内瑞拉希望在与中国的石油换贷款协议中获得宽限期--消息

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透加拉加斯/休斯顿6月14日 - 了解提议的消息人士告诉路透，委内瑞拉正与中国进行商讨，希望为其石油换贷款协议获得宽限期，这将在经济危机期间改善委内瑞拉的偿债能力。
基于前总统查维斯2007年设立的融资安排，该国向中国借入逾500亿美元，根据安排，委内瑞拉部分原油和燃料销往中国，用作偿还贷款。
油市两年来的大跌令委内瑞拉现任马杜罗(Nicolas Maduro)政府难以履行原先的协议条款，即在油价下跌时该国国有石油企业PDVSA将向中国提供更多原油以偿债。
两位石油业和一位金融业消息人士称，委内瑞拉希望获得一年宽限期，在此期间仅支付贷款利息；这些消息人士要求匿名，因为他们没有被授权谈论此事。
消息人士称，目前用于偿还贷款本金的石油出口所得资金将会提供给PDVSA。两位消息人士估计，如果这一提议本月能够实现的话，PDVSA的2016年现金流将会有30亿美元的改善。
当路透问及该提议时，PDVSA总裁兼委内瑞拉石油部长德尔皮诺(Eulogio Del Pino)称，“我们正在为这一切努力。”他补充称，计划在本周访问俄罗斯后前往中国。但他拒绝提供更多细节。
中国外交部没有回复要求置评的电子邮件。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
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