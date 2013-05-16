委内瑞拉今年对华石油和燃料油日发运量增加18%

路透委内瑞拉5月15日 - 委内瑞拉石油部长Rafael Ramirez周三称，今年前四个月，该国运往中国的原油和燃料油增加18%至每日62.6万桶。

委内瑞拉在大幅提高运往中国的原油，同时削减了销往美国的数量。

部分原油用于履行委内瑞拉与中国签订的以石油换贷款协议，后者涉及规模达360亿美元左右。

“委内瑞拉向中国发运原油量从2005年的每日4.9万桶增加到今年的每日62.6万桶。”Ramirez与中国国家副主席李源潮一起访问Orinoco重油带时说道。

他并未提到原油和油品的比例。

委内瑞拉国有石油企业--委内瑞拉国家石油公司与中国石油天然气集团公司一起开发PetroUrica项目，该项目2017年料日产40万桶。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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