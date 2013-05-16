委内瑞拉今年对华石油和燃料油日发运量增加18%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透委内瑞拉5月15日 - 委内瑞拉能源和石油部长拉米雷斯周三称，今年前四个月，该国运往中国的原油和燃料油增加18%至每日62.6万桶。
委内瑞拉在大幅提高运往中国的原油，同时削减了销往美国的数量。
部分原油用于履行委内瑞拉与中国签订的以石油换贷款协议，后者涉及规模达360亿美元左右。
“委内瑞拉向中国发运原油量从2005年的每日4.9万桶增加到今年的每日62.6万桶。”拉米雷斯与中国国家副主席李源潮一起访问Orinoco重油带时说道。
他并未提到原油和油品的比例。
委内瑞拉国有石油企业--委内瑞拉国家石油公司与中国石油天然气集团公司一起开发PetroUrica项目，该项目2017年料日产40万桶。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。