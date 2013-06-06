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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 11:39 BJT

委内瑞拉能源：PDVSA与中国进出口银行协商40亿美元新贷款以购买石油设备

路透加拉加斯6月5日 - 委内瑞拉国营石油公司PDVSA周三表示，正与中国进出口银行 展开商谈，以获得新的40亿美元信用额度，用于购买石油设备。这将是该国今年取得的最新一笔贷款。

此前，委内瑞拉刚刚在本周与中国国家开发银行签订协议，由国开行提供一笔40亿美元贷款，用于与中国石油天然气集团公司(CNPC)在出产超重质原油Orinoco Belt地区的合资项目。该国希望能够扩大该地区的生产规模。

PDVSA在声明中称，委内瑞拉能源部长拉米雷斯周三结束了该协议的协商。

如果中国进出口银行的贷款获批，那么PDVSA今年迄今获得的贷款协议规模将接近130亿美元。(完)
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