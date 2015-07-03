委内瑞拉和中国修订石油换贷款协议

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透加拉加斯7月2日 - 据委内瑞拉报纸《官方公报》周四报导，委内瑞拉和中国修订了两国之间的石油换贷款融资协议，对之前没有设定偿付时间框架的一笔贷款设定了三年偿还期。
2007年委内瑞拉时任总统查韦斯与中方协商签订融资协议，委方据此可从中方分期获得总计50亿美元贷款，并以原油和燃料油偿付。
最新的修订对上述总计三期贷款的最后一期设置了三年偿付期。目前不清楚双方为何做出这一修订。
负责为委国财政部处理媒体查询的信息部对路透寻求置评的邮件未作即刻回复。
包括中国国家开发银行代表在内的中方代表团本周到访加拉加斯，就融资协议进行磋商。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。