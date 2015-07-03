委内瑞拉和中国修订石油换贷款协议

路透加拉加斯7月2日 - 据委内瑞拉报纸《官方公报》周四报导，委内瑞拉和中国修订了两国之间的石油换贷款融资协议，对之前没有设定偿付时间框架的一笔贷款设定了三年偿还期。

2007年委内瑞拉时任总统查韦斯与中方协商签订融资协议，委方据此可从中方分期获得总计50亿美元贷款，并以原油和燃料油偿付。

最新的修订对上述总计三期贷款的最后一期设置了三年偿付期。目前不清楚双方为何做出这一修订。

负责为委国财政部处理媒体查询的信息部对路透寻求置评的邮件未作即刻回复。

包括中国国家开发银行代表在内的中方代表团本周到访加拉加斯，就融资协议进行磋商。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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