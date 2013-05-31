委内瑞拉总统愤怒抨击哥伦比亚总统“背叛”

路透加拉加斯5月30日（记者 Eyanir Chinea/Enrique Andres Pretel） - 委内瑞拉总统马杜罗周四指责哥伦比亚总统桑托斯“背叛”，对其失去信心，因桑托斯稍早会见了委内瑞拉反对派领导人卡普里莱斯。

马杜罗表示，在桑托斯周三会见卡普里莱斯一事后，他将重新评估委内瑞拉与哥伦比亚的双边关系。查韦斯执政期间，两国关系经常处于敌对状态。

卡普里莱斯前往哥伦比亚所表达的观点是，马杜罗上个月以1.5个百分点微弱优势赢得的总统选举中存在舞弊。

“我对桑托斯总统听信委内瑞拉右翼法西斯的话非常失望。”马杜罗说道，并指责卡普里莱斯试图推翻自己，而哥伦比亚政府现在也加入了该计划。

“有进行矫正的时间，这也是我们呼吁的。同时，我们将继续评估所有与哥伦比亚政府的关系。”

“我过去努力游说哥伦比亚反政府游击队，以促成该国的和平。现在哥伦比亚政府竟背叛了我们。除非桑托斯总统展示出相反的态度，否则我已经对他失去了信心。”马杜罗在电视上发表讲话时称。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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