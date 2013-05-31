委内瑞拉总统愤怒抨击愤哥伦比亚总统“背叛”

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯5月30日 - 委内瑞拉总统马杜罗周四指责哥伦比亚总统桑托斯“背叛”，对其失去信心，因桑托斯稍早会见了委内瑞拉反对派领导人卡普里莱斯。
马杜罗表示，在桑托斯周三会见卡普里莱斯一事后，他将重新评估委内瑞拉与哥伦比亚的双边关系。查韦斯执政期间，两国关系经常处于敌对状态。
卡普里莱斯前往哥伦比亚所表达的观点是，马杜罗上个月以1.5个百分点微弱优势赢得的总统选举中存在舞弊。
“我对桑托斯总统听信委内瑞拉右翼法西斯的话非常失望。”马杜罗说道，并指责卡普里莱斯试图推翻自己，而哥伦比亚政府现在也加入了该计划。
“有进行矫正的时间，这也是我们呼吁的。同时，我们将继续评估所有与哥伦比亚政府的关系。”
“我过去努力游说哥伦比亚反政府游击队，以促成该国的和平。现在哥伦比亚政府竟背叛了我们。除非桑托斯总统展示出相反的态度，否则我已经对他失去了信心。”马杜罗在电视上发表讲话时称。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。