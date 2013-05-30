委内瑞拉对哥伦比亚总统与委反对派领导人会面表示愤怒

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透加拉加斯/波哥大5月29日（记者 Enrique Andres Pretel/Luis Jaime Acosta） - 委内瑞拉对哥伦比亚总统桑托斯会晤委反对派领导人卡普里莱斯（Henrique Capriles）表示愤怒，称此事成为两国关系中的一枚“炸弹”，同时还召回推动哥伦比亚和平进程的特使。
卡普里莱斯认为委内瑞拉上月的总统大选存在欺诈行为，因此总统马杜罗（Nicolas Maduro）的政府不合法。他启动拉美之行就此进行游说，行程首站是在于波哥大与哥伦比亚总统桑托斯会面。
根据官方宣布的选举结果，卡普里莱斯在选举中仅以1.5个百分点之差败给马杜罗。
马杜罗政府称卡普里莱斯为“法西斯主义分子”，试图在委内瑞拉搞政变。委内瑞拉国民大会主席卡韦略（Diosdado Cabello）率先对卡普里莱斯同桑托斯会面提出抗议。
“哥伦比亚必须阐明其政府是支持卡普里莱斯的意图，还是与委内瑞拉人民站在一起，支持马杜罗同志合法的、代表主权的宪法政府，”卡韦略对委内瑞拉官媒说道。
“桑托斯总统正在为查韦斯总统努力创建的（两国）良好关系埋下一枚炸弹……他正在他的宫殿接待一位谋杀犯和法西斯右翼分子。”
哥伦比亚是美国在拉美的主要盟友之一，桑托斯的前任政府与查韦斯时期的政府关系紧张。
尽管存在意识形态分歧，但桑托斯在2010年担任总统后以地区团结和实用主义为目的，改善了与委内瑞拉的关系。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透华盛顿4月3日 - 美国民主党人周一获得了足够的支持来阻挠参议院就特朗普提名的最高法院大法官Neil Gorsuch进行提名确认投票，但共和党人威胁称将改变参议院规则，以确保Gorsuch获得这一终身职位。
路透伦敦4月4日 - 英国国会退欧特别委员会周二表示，首相特雷莎·梅必须给出一份经济评估说明在没有达成协议的情况下就退出欧盟所带来的影响，以证明“没达成协议好过糟糕的协议”。