委内瑞拉对哥伦比亚总统与委反对派领导人会面表示愤怒

路透加拉加斯/波哥大5月29日（记者 Enrique Andres Pretel/Luis Jaime Acosta） - 委内瑞拉对哥伦比亚总统桑托斯会晤委反对派领导人卡普里莱斯（Henrique Capriles）表示愤怒，称此事成为两国关系中的一枚“炸弹”，同时还召回推动哥伦比亚和平进程的特使。

卡普里莱斯认为委内瑞拉上月的总统大选存在欺诈行为，因此总统马杜罗（Nicolas Maduro）的政府不合法。他启动拉美之行就此进行游说，行程首站是在于波哥大与哥伦比亚总统桑托斯会面。

根据官方宣布的选举结果，卡普里莱斯在选举中仅以1.5个百分点之差败给马杜罗。

马杜罗政府称卡普里莱斯为“法西斯主义分子”，试图在委内瑞拉搞政变。委内瑞拉国民大会主席卡韦略（Diosdado Cabello）率先对卡普里莱斯同桑托斯会面提出抗议。

“哥伦比亚必须阐明其政府是支持卡普里莱斯的意图，还是与委内瑞拉人民站在一起，支持马杜罗同志合法的、代表主权的宪法政府，”卡韦略对委内瑞拉官媒说道。

“桑托斯总统正在为查韦斯总统努力创建的（两国）良好关系买下一枚炸弹……他正在他的宫殿接待一位谋杀犯和法西斯右翼分子。”

哥伦比亚是美国在拉美的主要盟友，桑托斯的前任政府与查韦斯时期的政府关系紧张。

尽管存在意识形态分歧，但桑托斯在2010年担任总统后以地区团结和实用主义为目的，改善了与委内瑞拉的关系。（完）