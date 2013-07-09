委内瑞拉五名官员被指控涉嫌挪用中国贷款

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透加拉加斯7月8日（记者 Brian Ellsworth） - 委内瑞拉总统马杜罗周一称，该国当局逮捕了五名官员，并指控这些人涉嫌挪用8,400万美元由经济社会发展银行（Bandes）管理的中国资助发展基金款项。
马杜罗没有指明此案是否与一家纽约券商雇员被控收取回扣的案件有关联。今年早些时候，美国当局指控一家纽约券商的雇员精心设计回扣方案，以确保获得Bandes的债券交易业务。
“我们在加拉加斯开展突击行动，逮捕了涉嫌挪用8,400万美元中方（资助）基金和Bandes款项的五人，”马杜罗在电视讲话中说道。
“我要求我方人员全力支持我们的反腐之战。”
马杜罗没有透露进一步细节。Bandes的一位高层没有对记者寻求置评的电话作出回应。
委内瑞拉从中国获得至少360亿美元的贷款，这些贷款被用来资助该国两只主要针对基础设施项目的经济发展基金。马杜罗没有透露此案涉及的具体基金。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。