委内瑞拉五名官员被指控涉嫌挪用中国贷款

路透加拉加斯7月8日（记者 Brian Ellsworth） - 委内瑞拉总统马杜罗周一称，该国当局逮捕了五名官员，并指控这些人涉嫌挪用8,400万美元由经济社会发展银行（Bandes）管理的中国资助发展基金款项。

马杜罗没有指明此案是否与一家纽约券商雇员被控收取回扣的案件有关联。今年早些时候，美国当局指控一家纽约券商的雇员精心设计回扣方案，以确保获得Bandes的债券交易业务。

“我们在加拉加斯开展突击行动，逮捕了涉嫌挪用8,400万美元中方（资助）基金和Bandes款项的五人，”马杜罗在电视讲话中说道。

“我要求我方人员全力支持我们的反腐之战。”

马杜罗没有透露进一步细节。Bandes的一位高层没有对记者寻求置评的电话作出回应。

委内瑞拉从中国获得至少360亿美元的贷款，这些贷款被用来资助该国两只主要针对基础设施项目的经济发展基金。马杜罗没有透露此案涉及的具体基金。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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