委内瑞拉最大面值纸币本周将退出流通 近全部流通货币量半数

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透加拉加斯12月11日 - 委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周日称，委内瑞拉本周会令最大面值纸币退出流通，之后会发行更高面值的新纸币。该国目前最大面值纸币在黑市仅价值2美分。委内瑞拉正深陷经济危机，面临全球最高通胀的威胁。
这一意外行动是马杜罗在一次演讲中宣布的，有可能会进一步恶化委内瑞拉的现金紧缩状况。马杜罗表示，面值100玻利瓦尔的纸币会在周三退出流通，之后国内民众会有10天时间到央行换币。
马杜罗称，这项紧急措施是为打击哥伦比亚和委内瑞拉边境纸币违法行为。但批评人士称，此举毫无经济意义，而且在总统规定的时间内根本没办法将流通中的面值100玻利瓦尔纸币全部换掉。
央行数据显示，11月有超过60亿张100玻利瓦尔纸币在流通，价值占到全部纸币和硬币的48%。
委内瑞拉当局定于周四发行六种新版纸币和三种新版硬币，其中面值最高的为20,000玻利瓦尔，在黑市中价值不到5美元。
该国目前尚无2016年官方通胀数据，不过很多经济学家认为，通胀率应该在三位数。经济顾问公司Ecoanalitica预估，委内瑞拉今年通胀率超过500%。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
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