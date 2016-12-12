委内瑞拉最大面值纸币本周将退出流通 近全部流通货币量半数

路透加拉加斯12月11日 - 委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周日称，委内瑞拉本周会令最大面值纸币退出流通，之后会发行更高面值的新纸币。该国目前最大面值纸币在黑市仅价值2美分。委内瑞拉正深陷经济危机，面临全球最高通胀的威胁。

这一意外行动是马杜罗在一次演讲中宣布的，有可能会进一步恶化委内瑞拉的现金紧缩状况。马杜罗表示，面值100玻利瓦尔的纸币会在周三退出流通，之后国内民众会有10天时间到央行换币。

马杜罗称，这项紧急措施是为打击哥伦比亚和委内瑞拉边境纸币违法行为。但批评人士称，此举毫无经济意义，而且在总统规定的时间内根本没办法将流通中的面值100玻利瓦尔纸币全部换掉。

央行数据显示，11月有超过60亿张100玻利瓦尔纸币在流通，价值占到全部纸币和硬币的48%。

委内瑞拉当局定于周四发行六种新版纸币和三种新版硬币，其中面值最高的为20,000玻利瓦尔，在黑市中价值不到5美元。

该国目前尚无2016年官方通胀数据，不过很多经济学家认为，通胀率应该在三位数。经济顾问公司Ecoanalitica预估，委内瑞拉今年通胀率超过500%。(完)