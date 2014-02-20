委总统签法令 将创立新的汇率制度

路透加拉加斯2月19日 - 委内瑞拉总统马杜罗签署创立新外汇制度的法令，称完整细节将于周四发布。

委内瑞拉当前实行汇率双轨制，一种优惠汇率适用于食品、医药等商品，另一种“债务管理辅助系统”（Sicad）汇率则适用于海外旅行和汇款等。

电视画面显示马杜罗签署了法令，将创立Sicad2汇率制度，马杜罗称其将优于原来的Sicad制度。马杜罗表示，副总统拉米雷斯（RafaelRamirez）周四将解释该制度的运作。

Sicad是通过国家监管的拍卖系统，定量向市场供应美元，由央行设定最低汇率。这意味着汇率最终还是由政府决定，并非基于需求。

目前委内瑞拉黑市汇率是1美元兑接近87玻利瓦尔。经济学家称，官方汇率与黑市汇率的巨大差距，是该国面临的主要问题之一。

即将推出的Sicad 2将允许民间企业和个人出售美元，而非仅由央行出售美元。

分析师列昂（LuisVicente）说：“虽然他们还未解释新汇率制度的具体机制，但整体上这个消息对市场的作用是正面的。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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