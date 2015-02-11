委内瑞拉推出“自由”外汇平台 料将令本币贬值并加剧通胀

2014年9月29日，加拉加斯拍摄的当地生产的浴巾，上面标着美元价签。 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

路透加拉加斯2月10日 - 委内瑞拉周二推出“自由”外汇平台，该平台可能会让委内瑞拉货币玻利瓦尔(bolivar)贬值，从而在石油收入骤减的情况下，为本国财政提供支持，但这可能会让已经飙升的通胀率继续上扬。

这意味着持续12年的外汇管控放松，也标志着委内瑞拉朝市场经济迈出了一小步。

不过，这项调整并未废除委内瑞拉的三层货币管制结构，投资者认为这是该国经济增长面临的主要阻力。

通过这项调整，在委内瑞拉开展业务的外国企业可能会减记数以十亿计美元，例如通用汽车(GM.N)、家居用品制造商宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)和制药商默克(MRK.N)。

新外汇平台名为“边缘外汇系统”。委内瑞拉财长Rodolfo Marco表示，这个新平台是三层货币管控机制中的第三套系统，将允许基于供需状况进行合法的外汇交易。

“这项第三套系统是免费、开放的系统，买卖双方能透过此平台进行交易，”Marco在委内瑞拉央行总裁Nelson Merentes共同出席的记者会上表示。

该国货币管控机制以三种不同的汇率供应美元：针对食物与药品的汇率为6.3玻利瓦尔；另有两套针对其他商品、名为Sicad I和Sicad II的补充汇率体系，分别约为12玻利瓦尔52玻利瓦尔。

但据被广泛参考的网站dolartoday.com，美元兑玻利瓦尔的黑市汇率已狂飙至接近190。

**初始汇价**

对于几天后市场展开交易后的开放汇率水平，Marco与Merentes并未透露。他们预估新平台将有助于拉低平行汇率。

路透所谘询的经纪商消息人士表示，美元兑玻利瓦尔初始汇率可能约为120玻利瓦尔，远低于黑市，但仍较现有最高汇率还高出逾一倍。

当地谘询机构Ecoanalitica预估初始价为130-140玻利瓦尔，2015年全年均价为115玻利瓦尔，全年透过此系统投放的美元总量为75亿美元。

Econalitica表示，美元将来自国营石油企业PDVSA、其他在委内瑞拉境内营运的石油公司、Fonden等预算外的国家基金，以及透过委内瑞拉公债。

该机构称，若把这三层机制都考虑在内，“玻利瓦尔2015年平均汇率将为46.6玻利瓦尔兑1美元，较2014年贬值56.5%。”(完)

(编译 许娜/陈宗琦；审校 徐文焰)

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