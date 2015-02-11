委内瑞拉推出“自由”外汇平台 料将令本币贬值并加剧通胀

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透加拉加斯2月10日 - 委内瑞拉周二推出“自由”外汇平台，该平台可能会让委内瑞拉货币玻利瓦尔(bolivar)贬值，从而在石油收入骤减的情况下，为本国财政提供支持，但这可能会让已经飙升的通胀率继续上扬。
这意味着持续12年的外汇管控放松，也标志着委内瑞拉朝市场经济迈出了一小步。
不过，这项调整并未废除委内瑞拉的三层货币管制结构，投资者认为这是该国经济增长面临的主要阻力。
通过这项调整，在委内瑞拉开展业务的外国企业可能会减记数以十亿计美元，例如通用汽车(GM.N)、家居用品制造商宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)和制药商默克(MRK.N)。
新外汇平台名为“边缘外汇系统”。委内瑞拉财长Rodolfo Marco表示，这个新平台是三层货币管控机制中的第三套系统，将允许基于供需状况进行合法的外汇交易。
“这项第三套系统是免费、开放的系统，买卖双方能透过此平台进行交易，”Marco在委内瑞拉央行总裁Nelson Merentes共同出席的记者会上表示。
该国货币管控机制以三种不同的汇率供应美元：针对食物与药品的汇率为6.3玻利瓦尔；另有两套针对其他商品、名为Sicad I和Sicad II的补充汇率体系，分别约为12玻利瓦尔52玻利瓦尔。
但据被广泛参考的网站dolartoday.com，美元兑玻利瓦尔的黑市汇率已狂飙至接近190。
**初始汇价**
对于几天后市场展开交易后的开放汇率水平，Marco与Merentes并未透露。他们预估新平台将有助于拉低平行汇率。
路透所谘询的经纪商消息人士表示，美元兑玻利瓦尔初始汇率可能约为120玻利瓦尔，远低于黑市，但仍较现有最高汇率还高出逾一倍。
当地谘询机构Ecoanalitica预估初始价为130-140玻利瓦尔，2015年全年均价为115玻利瓦尔，全年透过此系统投放的美元总量为75亿美元。
Econalitica表示，美元将来自国营石油企业PDVSA、其他在委内瑞拉境内营运的石油公司、Fonden等预算外的国家基金，以及透过委内瑞拉公债。
该机构称，若把这三层机制都考虑在内，“玻利瓦尔2015年平均汇率将为46.6玻利瓦尔兑1美元，较2014年贬值56.5%。”(完)
(编译 许娜/陈宗琦；审校 徐文焰)
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日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
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